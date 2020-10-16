Москва, , 10:58 — REGNUM Обсуждение хода урегулирования ситуации в Ливии провели во время встречи в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и и.о. спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием ситуации в Ливии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что стороны с удовлетворением констатировали режим прекращения военных действий, который сохраняется в стране уже четыре месяца и указали на необходимость и в дальнейшем координировать усилия международного сообщества при ведущей роли ООН для продолжения переговорного процесса в Ливии и выхода из сложившегося там кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона проявляет активность в Ливии для ослабления Турции и России.