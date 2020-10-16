Ямусукро, , 10:53 — REGNUM Два основных претендента на пост президента Кот-д'Ивуара от оппозиции объявили о бойкоте голосования. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на совместное заявление политиков в день начала предвыборных кампаний в стране.

На совместной пресс-конференции бывший глава государства Анри Конан Бедье и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н'Гессан призвали своих сторонников бойкотировать голосование, чтобы провести «избирательный переворот».

Действующий президент страны Алассан Уаттара выдвинул свою кандидатуру на третий срок на выборы 31 октября, что, по мнению его оппонентов, незаконно. Заявление политиков вызвало опасения начала «политических волнений».

Вспышка насилия на выборах в 2010 году, когда победу одержал Уаттара, привела к гибели 3000 человек, еще полмиллиона человек были перемещены.

Единственный другой оппозиционный кандидат помимо бойкотировавших голосование политиков — бывший депутат парламента Куадио Конан Бертин. Многие видные деятели оппозиции не были допущены до участия в выборах 2020 года.

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