Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей готовности участвовать в дебатах с американским лидером Дональдом Трампом, но при условии. Об этом политик сообщил в ходе предвыборного мероприятия в Филадельфии, которое состоялось накануне, 15 октября, сообщает телеканал CNN.

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Байден подчеркнул, что потребует от главы Белого дома пройти тест на CОVID-19. В случае, если результат теста будет отрицательным, он примет участие в дебатах.

«Будете ли вы требовать, чтобы президент Трамп прошёл тест в тот же день и чтобы он был отрицательным, прежде чем вы начнете дебаты?» — спросил модератор Джордж Стефанопулос.

«Да», — ответил Байден, добавив, что перед приходом в студию он прошёл очередной тест на коронавирус.

Напомним, следующие дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена, которые, вероятно, станут последними перед выборами, должны состояться 22 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее намеченные на 15 октября дебаты претендентов на высший руководящий пост США были отменены. Комиссия по президентским дебатам после сообщения о заражении глава Белого дома коронавирусом предписала провести дебаты в виртуальном формате. Однако Трамп назвал такой вариант неприемлемым и отказался участвовать.

В результате 15 октября оба кандидата провели виртуальные встречи с избирателями. Мероприятие с участием Трампа транслировал телеканал NBC, а с Байденом — ABC.