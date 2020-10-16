Вашингтон, 16 октября 2020, 10:42 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей готовности участвовать в дебатах с американским лидером Дональдом Трампом, но при условии. Об этом политик сообщил в ходе предвыборного мероприятия в Филадельфии, которое состоялось накануне, 15 октября, сообщает телеканал CNN.
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Байден подчеркнул, что потребует от главы Белого дома пройти тест на CОVID-19. В случае, если результат теста будет отрицательным, он примет участие в дебатах.
Напомним, следующие дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена, которые, вероятно, станут последними перед выборами, должны состояться 22 октября.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее намеченные на 15 октября дебаты претендентов на высший руководящий пост США были отменены. Комиссия по президентским дебатам после сообщения о заражении глава Белого дома коронавирусом предписала провести дебаты в виртуальном формате. Однако Трамп назвал такой вариант неприемлемым и отказался участвовать.
В результате 15 октября оба кандидата провели виртуальные встречи с избирателями. Мероприятие с участием Трампа транслировал телеканал NBC, а с Байденом — ABC.