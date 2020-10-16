Джакарта, , 10:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии раскрыло способы получения вакцины от коронавируса посредством двусторонней дипломатии и независимого производства, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По данным внешнеполитического ведомства страны, Индонезия предприняла различные усилия, чтобы удовлетворить потенциал в области вакцинации.

«Говоря о вакцинах от COVID-19, мы попробуем многосторонний подход, основанный на переговорах в ВОЗ», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Известно, что раньше Индонезия заключила соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 100 миллионов вакцин от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что в настоящее время эпидемия унесла жизни 136 врачей в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемия унесла жизни сотни врачей в Индонезии