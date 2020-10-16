Буэнос-Айрес, , 10:38 — REGNUM Исход выборов президента Боливии может быть решён прослойкой граждан страны, которая проживает на территории Аргентины. Об этом заявил экс-президент Боливии Эво Моралес.

По его словам, в случае, если кандидат от партии «Движение к социализму» Луис Арсе наберёт 49% голосов, 2% боливийцев из Аргентины могут решить исход плебисцита в пользу соратника экс-президента.

При этом отмечается, что в последнее время боливийцы Аргентины пожаловались на невозможность голосования через избирательную онлайн-платформу «Yo Participo» и потребовали от Верховного суда гарантий для своего голосования.

Согласно опросам, проведённым телеканалом Unitel в Боливии в сентябре, 26,2% респондентов поддерживают Луиса Арсе на выборах. На втором месте оказался экс-президент Боливии Карлос Меса с результатом 17,1%. Исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес поддерживают 10,4% опрошенных. Таким образом, опрос показывает, что в стране состоится второй тур, при этом в случае, если соперником Арсе будет Меса, то победу одержит экс-президент страны, а в случае выхода во второй тур Аньес президентом станет сторонник Моралеса.

Согласно избирательной системе Боливии, для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% голосов плюс один голос, либо 40% голосов с отрывом от ближайшего преследователя не менее 10% голосов.