Москва, , 10:35 — REGNUM Заявление и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова о необходимости не прибавит стабильности стране, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, и.о. президента и премьер Киргизии Садыр Жапаров пообещал сохранить старые кадры, которые могут быть полезны стране, при этом, по его словам, люстрация тоже нужна.

«Сейчас, когда напряжение в стране имеет высокий градус, а противостояние элит высоко, такое заявление не прибавит стабильности стране и уж точно добавит турбулентности всему политическому процессу», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.