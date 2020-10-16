Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа привёл к изоляции государства, в мире снизилось доверие к Америке. Об этом кандидат в президенты США демократ Джозеф Байден заявил на предвыборном мероприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания), которое транслировала телекомпания ABC.

По словам политика, США оказались изолированы в мире, как никогда ранее. В одиночестве остались и американские союзники.

«Принцип «Америка — прежде всего» завел Америку в одиночество», — подчеркнул Байден, напоминая о предвыборном лозунге Трампа.

США уже не находятся в такой безопасности, как раньше, им не очень доверяют. Ведь опрос центра Пью в 17 странах показал, что президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину доверяют больше, напомнил он. При этом Иран располагает достаточным ядерным материалом для производства атомной бомбы, а КНДР наращивает свой ракетный арсенал.

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