Уфа, , 10:35 — REGNUM Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии назначен Рамзиль Кучарбаев. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, 15 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что другим указом Радий Хабиров освободил Марата Ахмадуллина от должности председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре по собственному желанию.

В 2020 году Рамзиль Кучарбаев занимал должность первого заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре.

Сообщается, что согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, Алексей Гусев назначен министром торговли и услуг Республики Башкортостан. В 2019—2020 годах он занимал пост председателя госкомитета региона по торговле и защите прав потребителей.

Отмечается, что Алан Марзаев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. В 2020 году он занимал должность председателя госкомитета региона по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее сообщалось о том, что три государственных комитета Башкирии преобразованы в республиканские министерства. Так, госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей был преобразован в Министерство торговли и услуг, госкомитет республики по строительству и архитектуре — в Министерство строительства и архитектуры, а государственный комитет республики по транспорту и дорожному хозяйству преобразован в Министерство по транспорту и дорожному хозяйству.

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