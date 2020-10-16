Токио, , 10:26 — REGNUM О своем твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио, которые были из-за пандемии коронавируса перенесены с 2020 на 2021 год, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он рассказал об этом 16 октября в интервью агентству Kyodo.

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"Я намерен во что бы то ни стало осуществить проведение (летней Олимпиады в Токио)», — сказал Суга.

При этом 23 сентября стало известно, что японский премьер-министр обсудил по телефону с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подготовку к открытию и успешному проведению летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, из-за пандемии SARS-CoV-2 были перенесены на 2021 год, их проведение намечено на период с 23 июля по 8 августа.