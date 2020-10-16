Москва, , 10:19 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») предложил приостановить дипломатические отношения с Нидерландами из-за их позиции по MH17.

Как сообщало ИА REGNUM, посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

«В связи с оголтелой антироссийской позицией Нидерландов в рамках этого псевдорасследования России следовало бы вообще приостановить дипломатические отношения с королевством и отозвать оттуда нашего посла», — отметил Журавлёв в Facebook.

Ранее российский МИД назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа. В частности, по мнению российского внешнеполитического ведомства, иск Нидерландов к России, который Гаага подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), «не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций», является недружественным шагом, который лишает смысла трехсторонние консультации, которые Россия проводила с Нидерландами и Австралией.

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