Варшава, , 10:11 — REGNUM 15 октября в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел Польши и Германии — Збигнева Рау и Хайко Мааса. Важную часть переговоров составили вопросы по сотрудничеству в области исторической памяти. Об этом передает Polskie Radio 24.

Во время мероприятия глава внешнеполитического ведомства Польши отметил, что министр Збигнев Рау подчеркнул важность исторических тем в двусторонних отношениях между Берлином и Варшавой. «Мы в Польше надеемся, что в Германии уделят больше внимания памяти польских жертв Второй мировой войны. Я верю, что скоро в этом вопросе будет прорыв», — подчеркнул Рау.

Речь идет об увековечивании польских жертв в форме мемориала в Берлине. В июне текущего года с такой инициативой выступил Немецкий институт по изучению Польши в Дармштадте. Официальная Варшава положительно оценила данные планы.

Стороны также затронули тему сближения позиций по поводу исторического наследия Второй мировой войны. Збигнев Рау выразил уверенность, что сближение произойдет, в то время как немецкий дипломат анонсировал подготовку совместного немецко-польского учебника по новейшей истории.

«Общий учебник истории — это результат тесного сотрудничества польских и немецких историков и учителей. Я очень рад, что школьники смогут посмотреть на историю Европы с обеих сторон», — подчеркнул глава МИД Германии.