Ереван, , 10:05 — REGNUM С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана потеряли 5959 военных убитыми. Об этом 16 октября сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве страны.

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Также сообщается, что азербайджанская сторона потеряла 181 беспилотный летательный аппарат, 16 вертолетов, 21 самолет, 552 единицы бронетехники и четыре тяжелых огнеметных системы.

В то же время уточняется, что за прошедшие сутки был сбит ещё один азербайджанский самолет и один беспилотник, а также уничтожена бронетехника и «есть 120 погибших».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что в настоящее время по четырем районам Азербайджана, расположенным вокруг Нагорного Карабаха, ведется обстрел со стороны ВС Армении.