Екатеринбург, 16 октября 2020, 10:11 — REGNUM Недавно умерший сотрудник министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский посмертно награждён знаком отличия. Указ опубликован на официальном правовом портале региона.
Малишевскому присудили награду «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев.
Знак отличия вручён «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития». Чиновник возглавлял отдел по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, Малишевский скончался на 49-м году жизни.
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