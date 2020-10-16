Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вышел победителем в споре с журналисткой телеканала NBC, которая была модератором на его встрече с избирателями в Майами в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря избирательной кампании главы Белого дома Тима Мертау.

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Несмотря на то, что очные дебаты Трампа и кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, которые должны были состояться 15 октября были отменены по решению комиссии по президентским дебатам, претендентам на высший руководящий пост страны дали возможность высказаться. Кандидаты одновременно провели встречи с избирателями. Мероприятие с участием Трампа транслировал телеканал NBC, а с Байденом — ABC.

Формат общения кандидатов с избирателями был одинаковый, однако на этом сходства в выступлениях заканчиваются, отмечает телеканал BBC. Вечер президента Трампа не обошёлся без споров. Модератор Саванна Гатри засыпала его вопросами. Иная картину могли увидеть телезрители на ABC. Модератор Джордж Стефанопулос позволил бывшему вице-президенту Джозефу Байдену давать длинные, иногда уклончивые ответы. Это было похоже «на ток-шоу, завершённое торжественным чтением конституции США», отмечает телеканал.

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В том, что дебаты всё же состоялись. Уверены в штабе Трампа.

«Президент Трамп умело победил ведущую NBC Саванну Гатри в её роли оппонента на дебатах и заместителя Байдена», — подчеркнул пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

По его словам, глава Белого дома «мастерски справился с нападками Гатри, тепло и эффективно общаясь с избирателями в зале». Он также отметил, что в отличие от Трампа, Байдена «в очередной раз держали в состоянии комфорта и подальше от любых вопросов, которые могут его затруднить».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу NBC и The Wall Street Journal, опубликованному 15 октября, президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента-демократа Джозефа Байдена, однако по-прежнему гораздо менее популярен среди опрашиваемых избирателей. Так, уровень поддержки Трампа составляет 42%, Байдена — 53%. Неделей ранее разрыв между кандидатами составлял 14%.