Бишкек, , 09:49 — REGNUM Решение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который 15 октября подал в отставку, о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения (ЧП) отменено парламентом страны. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости.

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Также уточняется, что киргизские народные избранники единогласно проголосовали за отмену решения о введении режима ЧП, который был введен на фоне проходящих в столице республики массовых протестов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава киргизского МИД Руслан Казакбаев сообщил, что дефицит бюджета Киргизии на конец текущего года может вырасти до суммы от $375 млн до $625 млн.