Новосибирск, , 09:41 — REGNUM В мэрии Новосибирска 10% сотрудников ушли на больничные. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

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«Отмечается появление заболевших. Всего мы фиксируем 10% заболевших, ушедших на бюллетень от разных заболеваний, — цитирует «Сиб.фм» Локтя. — Выделить заболевших ковидом сложно. Подтверждается не сразу. Есть единичные случаи в администрациях».

Градоначальник уточнил, на этих выходных планируется санитарная обработка всех публичных помещений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в администрации Центрального округа Новосибирска коронавирусом заразились четыре сотрудника.

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