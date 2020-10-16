Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Повторный анализ на наличие нового коронавируса кандидата в президенты США от американской Демократической партии Джозефа Байдена, который был взят в течение последних двух дней, оказался отрицательным. Об этом 16 октября сообщается в заявлении избирательного штаба политика.

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"(Экс) вице-президенту (США) Байдену сегодня проведен ПЦР-тест на (заболевание, которое вызывает новый коронавирус) COVID-19. И COVID-19 не был выявлен», — говорится в сообщении.

При этом ранее избирательный штаб Байдена сообщил об отрицательном результате теста на коронавирус кандидата в президенты США, который был взят у него в ночь на 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший американский вице-президент Джо Байден намерен принять вакцину от коронавируса только при условии её проверки учёными.