Филадельфия, США, , 09:38 — REGNUM Марихуана может быть легализована на территории США, а лиц употребляющие наркотики не нужно сажать в тюрьму. Об этом 16 октября заявил кандидат на пост президента США от американской Демократической партии Джозеф Байден в ходе своего выступления на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания), которое транслировала телекомпания ABC.

«Я не считаю, что людей следует отправлять за решетку за употребление наркотиков», — заявил Байден.

Также он добавил, что такие люди должны быть направлены на обязательное лечение и власти страны должны строить специальные клиники, предназначенные для этого.

«Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории», — уточнил он.

При этом на сегодняшний день хранение и употребление марихуаны в США запрещено на уровне федерального закона, так как она считается наркотиком. В то же время ее употребление в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший американский вице-президент Джо Байден намерен принять вакцину от коронавируса только при условии её проверки учёными.