Кампала, , 09:40 — REGNUM Верховный судья Уганды заявил, что он сожалеет об отмене статьи конституции, по которой предполагаются ограничения на возраст кандидата в президенты, передаёт газета Daily Monitor Uganda.

Судья Альфонс Оуини-Долло заявил, что его ведомство совершило ошибку, отменив возрастные ограничения для президента.

«Я соболезную стране [из-за] отмены ограничений президентского срока. Вот где мы ее потеряли. Ошибка, которую мы допустили в Учредительном собрании, состояла в том, что мы не увековечили [положение о возрастном ограничении для президента], не затруднили внесение поправок кем-либо в положение о сроках полномочий», — заявил судья.

Правящая партия начала кампанию по отмене данного положения конституции, когда находящемуся более 30 лет на посту президента Уганды Йовери Мусевени исполнилось 76 лет. До отмены положения конституция Уганды ограничивала максимальный возраст президента 75 годами.

Конституция Уганды допускает изменение и отмену президентского возрастного ограничения без референдума, отмечают репортёры.

«За это я беру на себя ответственность, как и все, кто был в Учредительном собрании, так это за то, что мы должны были увековечить, закрепить это положение таким образом, чтобы все желающие внести поправки в эту конкретную статью сперва обратились к народу. В результате мы подвели народ Уганды», — заявил Оуини-Долло.

Президентские выборы состоятся в Уганде в 2021 году. Президент Мусевени выдвинул свою кандидатуру на очередной срок.

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