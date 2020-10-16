Киев, 16 октября 2020, 09:39 — REGNUM Опрос избирателей, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, будет проводить общественная организация, а профинансируют меценаты. Об этом заявила депутат Верховной рады, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 15 октября в эфире радио «Громадське».
Депутат отметила, что на опрос были выделены «не такие уж и большие» деньги. Они имеют «украинское происхождение» и принадлежат меценатам.
Напомним, 25 октября во время проведения местных выборов, избирателям предложат пройти опрос и ответить на пять вопросов, заданных президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее примерный список вопросов был опубликован в украинских СМИ.
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