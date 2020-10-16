Киев, , 09:39 — REGNUM Опрос избирателей, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, будет проводить общественная организация, а профинансируют меценаты. Об этом заявила депутат Верховной рады, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук 15 октября в эфире радио «Громадське».

"Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», — рассказала она.

Депутат отметила, что на опрос были выделены «не такие уж и большие» деньги. Они имеют «украинское происхождение» и принадлежат меценатам.

«Политическую ответственность несёт за это инициатор этого опроса», — подчеркнула Кравчук.

Напомним, 25 октября во время проведения местных выборов, избирателям предложат пройти опрос и ответить на пять вопросов, заданных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее примерный список вопросов был опубликован в украинских СМИ.

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