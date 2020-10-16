Подгорица, , 09:24 — REGNUM Лидеры албанской коалиции Черногории Генцы Ниманбегу и Ник Джельошай передали назначенному премьер-министру Здравко Кривокапичу документ со своими требованиями, и продолжение переговоров об их участии в новом правительстве будет зависеть от его отношения к этому акту, сообщает RTCG.

Когда Ниманбегу спросили, что они заявили в документе в качестве своих требований, он сказал, что это «децентрализация в системе образования, здравоохранения и других ведомств, пространственное планирование, вопросы приморских территорий.

«Мы представили проблемы, с которыми мы сталкиваемся как сообщество меньшинства, и высказали свое мнение о том, как их устранить. Я воспользовался возможностью, чтобы объявить о других политических темах. Мы должны развивать сосуществование в Черногории. Нам необходимо создать механизм для уменьшения возможных конфликтов между религиозными общинами», — сказал Ниманбегу.

На вопрос, есть ли у них запросы на министерские посты, Ниманбегу сказал, что еще слишком рано.

Кривокапич сообщил журналистам, что 16 октября у него будет встреча с представителями боснийской партии.