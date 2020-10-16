Баку, , 09:26 — REGNUM В настоящее время по четырем районам Азербайджана, расположенным вокруг Нагорного Карабаха, ведется обстрел со стороны ВС Армении. Об этом 16 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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"Грубо нарушая соглашение о гуманитарном перемирии, армянские вооруженные силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях на линии соприкосновения оставалась напряженной и что в ночь на 16 октября армянская сторона пыталась «активизироваться на некоторых направлениях фронта, наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что усилия России, предпринимаемые для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, должны быть поддержаны двумя другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Соединёнными Штатами и Францией.