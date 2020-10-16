Сеул, , 09:24 — REGNUM В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в Южной Корее в очередной раз продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, предупреждение будет действовать до 17 ноября и может быть продлено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Данное решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса, закрытием границ во многих странах и приостановкой международного авиасообщения между странами.

Напомним, что данное предупреждение впервые было объявлено 23 марта, после чего продлевалось на месяц.

С начала пандемии во всем мире выявлено более 38,8 млн человек, жертвами пандемии стали более 1,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 035.

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