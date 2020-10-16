Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Кандидат в президенты США Джозеф Байден не встречался с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, то есть публикация об этом газеты The New York Post не соответствует действительности. Об этом заявил представитель избирательного штаба Байдена Эндрю Бэйтс.

Он пояснил, что в штабе проверили расписание Байдена за период, указанный изданием. Такой встречи в графике политика не было.

На уточняющий вопрос о том, могла ли произойти короткая встреча Байдена и Пожарского, Бэйтс ответил, что такое маловероятно. Никаких свидетельств такого контакта нет.

Ранее The New York Post обнародовала переписку сына Байдена Хантера с Пожарским посредством электронной почты. В письме от 17 апреля 2015 года украинский бизнесмен поблагодарил Хантера Байдена за возможность встретиться с его отцом в Вашингтоне. Тогда Джо Байден был вице-президентом США. В письме 2014 года Пожарский просил у сына Байдена совета о возможном использовании его влияния «от лица» Burisma.

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Хантер Байден в 2014—2019 годах был членом правления Burisma. Джозеф Байден в 2016 году призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал разбирательство в отношении этой компании. Позже Шокина уволили, а расследование против Burisma остановили.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп после выхода публикации о сыне Байдена назвал своего соперника-демократа «абсолютно коррумпированным политиком».

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