Стокгольм, , 09:19 — REGNUM Власти Швеции намерены лишить Североатлантический альянс возможности проводить военные учения или испытания вооружений на территории страны. Вопрос о необходимости запретить проведение манёвров НАТО на территории Швеции, как в воздухе, так и на земле затронут в «Стратегии для Арктического региона», которая была представлена на рассмотрение парламента группой депутатов от Левой партии во главе с Хоканом Свеннелингом.

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В одном из разделов стратегии, посвящённом международному присутствию и милитаризации Арктики, указано, что ряд стран, включая Россию, США, Канаду, Норвегию, Данию и Китай, «претендуют на значительную часть этого региона», пишет RT. При этом часто эти географические претензии подкрепляются военной силой. В этом связи милитаризация Арктики становится очевидной, причём «не в последнюю очередь из-за международных военных учений на севере Швеции».

«В ситуации, когда нескольким странам позволяют готовиться к борьбе в Арктике, всё это ведёт к тому, что угроза для Швеции растёт», — говорится в документе.

Парламентарии подчёркивают, что Швеция не должна участвовать в учениях НАТО, поскольку они подрывают принцип неприсоединения страны к военным альянсам.

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«Учения НАТО на шведской территории, в нашем воздушном пространстве и в наших территориальных водах должны быть прекращены», — отмечено в стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявлял, что в Швеции целенаправленно нагнетают российскую угрозу среди населения, чтобы со временем страна вступила в НАТО. Он напомнил, что Швеция — нейтральная страна, которая обладает очень хорошей военной промышленностью. При этом нейтральный статус Швеции очень режет глаза США и НАТО, уверен эксперт.