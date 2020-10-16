Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Вместо премьер-министра Грузии Георгия Гахарии от правящей партии «Грузинская мечта» в предвыборных дебатах будет участвовать Мамука Мдинарадзе, который возглавляет большинство в парламенте страны. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook лидер оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

«Георгий Гахария боится и избегает вопросов, у него нет ответов на многие проблемы, которые есть сегодня в стране, у него нет ответов на вопросы об украденных миллионах, которые команда «Грузинской мечты» кладет себе в карман, и он боится новых фактов, которые я сделаю достоянием общественности сегодня вечером», — написал Вашадзе.

Дебаты между Вашадзе и Мдинарадзе должны пройти 16 октября в 22:40 по тбилисскому времени (21:40 мск) на канале «Общественного телевидения». Лидер «Стратегии Строителя» отметил, что он все еще ждет на них Гахарию.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выборы в парламент назначены на 31 октября. Согласно данным соцопросов, «Грузинская мечта» лидирует по популярности у населения. Позиция «Стратегии Строителя», в зависимости от того, какое агентство проводит исследование, колеблется между третьим и пятым местом.

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