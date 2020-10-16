Абуджа, , 09:18 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет решительно осудила закон о кастрации осуждённых за изнасилование, недавно принятый в нигерийском штате Кадуна. Об этом сообщает BBC Swahili.

По закону мужчины, осужденные за изнасилование ребенка в возрасте до 14 лет, должны быть хирургически кастрированы и приговорены к смертной казни. Взрослым женщинам, осужденным за изнасилование ребенка, грозит сальпингэктомия (удаление маточных труб) и смертная казнь.

Бачелет отметила, что, по статистике, количество преступлений сдерживает неизбежность наказания, а не его тяжесть.

«Такие наказания, как хирургическая кастрация и двусторонняя сальпингэктомия, не смогут устранить имеющиеся препятствия на пути к обеспечению правосудия, а также едва ли будут служить превентивной роли», — сказала она.

«Хирургическая кастрация и сальпингэктомия нарушают абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения с человеком и наказания в соответствии с международными соглашениями в области прав человека», — добавила она.

В последние месяцы в Нигерии растет общественный резонанс по поводу низких показателей обвинительных приговоров за сексуальные преступления. Кадуна — единственный штат в Нигерии, где были введены такие суровые правовые нормы относительно изнасилований.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из штатов Нигерии приняли закон о кастрации насильников