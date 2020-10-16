Джакарта, , 09:05 — REGNUM Правительства Индонезии и Сингапура договорились укреплять экономическое сотрудничество, включая увеличение инвестиций в сектор цифровых технологий, чтобы ускорить восстановление экономики двух стран после пандемии, сообщает Antara.

«Индонезия и Сингапур согласились приложить усилия и совершить новый политический прорыв, чтобы гарантировать, что строгие протоколы здравоохранения и восстановление экономики могут идти рука об руку», — заявил министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто в Джакарте.

Сингапур является третьим по величине торговым партнером Индонезии, а Индонезия — шестым по величине торговым партнером Сингапура.

Что касается инвестиций, Сингапур стал основным источником прямых иностранных инвестиций для Индонезии в 2014—2019 годах с общим объемом инвестиций в 6,5 млрд долларов США в 2019 году. Около 1,61 миллиона сингапурских туристов посетили Индонезию в прошлом году.

Кроме того, экспорт Индонезии в Сингапур до августа 2020 года составлял 7,42 млрд долларов США, что на 15,06% меньше, чем за тот же период 2019 года, когда он составлял 8,74 млрд долларов США. Между тем импорт до августа 2020 года был зарегистрирован на уровне 8,18 млрд долларов США, что на 28,26% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто отправился с визитом в США, где встретится с министром обороны США.

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