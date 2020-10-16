Грозный, , 08:47 — REGNUM В Чечне произошли кадровые изменения в управлении Рсопотребнадзора. На пост заместителя руководителя ведомства назначен Висита Кадыров. В республике он известен как «русский брат» главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее СМИ сообщали, что Висита Кадыров мальчиком попал в дом Кадыровых. После того как его дом был разрушен в годы проведения контртерористических операций на территории республики, он попал в детский дом. Чтобы закрыть все детские дома в Чечне Рамзан Кадыров принял в семью четверых детей, в том числе и Виталия Пиганова, пишет «Комсомольская правда». Троих мальчиков впоследствии усыновили родственники, а Виталия усыновила мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырова. Ему было дано имя Висита Кадыров. Он окончил суворовское училище с отличием и в течение семи лет работал помощником главы Чечни.

На днях, поздравляя его с днем рождения, Рамзан написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:

"У него было очень тяжелое детство. Он не раз находился в опасных для жизни ситуациях во время боевых действий в регионе. Будучи совсем мальчиком, голодал, ночевал в развалинах, искал укрытие от бомбежек, перестрелок и артиллерийских ударов. Несмотря на возраст, он достойно перенес все тяготы и невзгоды военного лихолетья».

Накануне Висита Кадыров получил назначение на руководящую должность в санитарное ведомство региона. Его представил коллективу управления Роспотребнадзора председатель правительства республики Муслим Хучиев.

«Это очень ответственная и важная должность, тем более в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Уверен, с назначением Виситы Ахматовича работа Роспотребнадзора по ЧР выйдет на новый уровень», — цитирует премьер-министра ИА «Грозный-Информ».