Джакарта, , 08:42 — REGNUM Член парламента Индонезии Шайфулла Тамлих выразил сожаление по поводу критики нескольких неправительственных организаций (НПО) в отношении визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в США, сообщает Antara.

«Планируемый визит министра обороны в Соединенные Штаты является официальным государственным визитом. Присутствие министра обороны Индонезии в США необходимо обеим странам, особенно для сотрудничества в области обороны», — заявил индонезийский политик.

По его словам, США как производитель оборонной техники нуждаются в Индонезии.

«Я считаю, что США нужна Индонезия в рамках сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в ожидании китайских маневров в Южно-Китайском море», — добавил Шайфулла Тамлих.

По его словам, Индонезия имеет большую переговорную позицию в конфликте в Южно-Китайском море, поскольку союзники США, а именно Филиппины и Австралия, могут оказаться под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии планирует вылететь в Вену (Австрия) 20 октября 2020 года.

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