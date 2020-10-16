Новосибирск, , 08:36 — REGNUM В Новосибирской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий главой муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что была проведена проверка исполнения земельного законодательства. Установлено, что в 2019 году глава Толмачевского сельского совета Новосибирского района незаконно продал по результатам аукционов пять земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, — более 3 тыс. кв. м.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре. Незаконные сделки по продаже земельных участков оспариваются в судебном порядке.