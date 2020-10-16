Джакарта, 16 октября 2020, 08:21 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто планирует вылететь в Вену (Австрия) 20 октября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.
Ожидается, что Прабово Субианто и министр обороны Австрии Клаудия Таннер обсудят покупку европейского истребителя Eurofighter Typhoon.
«Я уверен, что наше сотрудничество в области обороны будет продолжать расти и развиваться», — отметил Прабово Субианто.
Дахнил Анзар Симанджунтак, пресс-секретарь министра обороны Индонезии, ещё не предоставил информацию относительно планов визита.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто отправился с визитом в США, где пробудет до 19 октября 2020 года.
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