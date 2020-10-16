Саратов, , 08:54 — REGNUM В правительстве Саратовской области снова кадровые изменения. На этот раз поста лишился вице-губернатор — председатель регионального правительства Александр Стрелюхин. Соответствующая информация сообщается пресс-службой губернатора области.

Известно, что постановлением губернатора Саратовской области от 15 октября Стрелюхин Александр Михайлович освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

По распоряжению главы региона исполнение обязанностей вице-губернатора — председателя правительства области возложено на заместителя председателя правительства области Бусаргина Романа Викторовича.

Ожидается, что бывший вице-губернатор возглавит дирекцию при областном правительстве и будет следить за развитием Саратовской агломерации, сообщает «Саринформ».

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле текущего года с поста министра сельского хозяйства Саратовской области по собственному желанию уволилась Татьяна Кравцева. Ведомство возглавил Роман Ковальский. В конце апреля министра — руководителя аппарата губернатора Саратовской области Олесю Горячеву освободили от занимаемой должности по собственному желанию.

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