Бишкек, , 08:13 — REGNUM Досрочные выборы президента Киргизии могут пройти 17 января 2021 года, сообщила 16 октября журналистам председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

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По её словам, дату проведения досрочных президентских выборов назначает Жогорку Кенеш (парламент Киргизии). По закону они должны состояться в трёхмесячный срок после отставки президента.

«Ориентировочно это 17 января», — сказала Шайлдабекова.

Глава ЦИК добавила, что повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова парламент республики рассмотрит сегодня, 16 октября.

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