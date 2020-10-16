Джакарта, , 08:03 — REGNUM Пресс-секретарь посольства США в Джакарте Майкл Куинлан заявил, что на встрече министра обороны Индонезии Прабово Субианто и министра обороны США Марка Эспера будет обсуждаться ряд вопросов, сообщает Kompas.

«Темы, которые будут обсуждаться, включают региональные проблемы, торговые вопросы, сотрудничество в области безопасности, военную деятельность и усилия по реагированию на COVID-19», — заявил пресс-секретарь посольства США в Индонезии.

Известно, что Прабово Субианто и Марк Эспер встретятся в здании Пентагона в пятницу, 16 октября 2020 года.

Напомним, Прабово Субианто — бывший индонезийский генерал, которому с 2000 года запрещен въезд в США за его предполагаемое участие в нарушениях прав человека в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли, министерство иностранных дел, Банк Индонезии и координационный совет по инвестициям запустили интегрированную платформу для двустороннего экономического сотрудничества с Японией.

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