Москва, , 08:01 — REGNUM Российская экономика до конца 2020 года востребует примерно 620 тыс. оставшихся без работы граждан, спрогнозировали в министерстве труда и социальной защиты России. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства РФ.

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Численность официально зарегистрированных безработных в России на 12 октября составляла 3,62 млн человек.

«По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек», — говорится в документе.

Напомним, в сентябре Росстат сообщал о почти 4,81 млн безработных в России. Такой показатель в полтора раза превысил цифру, названную в сентябре 2019 года.

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Днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема безработицы обостряется по всей России.

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