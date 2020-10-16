Вашингтон, , 07:19 — REGNUM В аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) полиция задержала экс-министра национальной обороны Мексики Сальвадора Сепеду. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 15 октября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Посол США Кристофер Ландау уведомил меня, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», — написал он.

По словам Эбрарда, консул в Лос-Анджелесе сообщит ему о предъявленных генералу обвинениях в ближайшие несколько часов.

По информации агентства Reuters, дипломатический источник в Мексике сообщил, что причиной задержания экс-министра мог стать запрос американского управления по борьбе с распространением наркотиков.

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