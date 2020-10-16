Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Глава американской Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту Эрик Шмидт, ранее возглавлявший компанию Google, считает, что в области технологий искусственного интеллекта США должны противостоять растущей конкуренции со стороны Китая. Об этом он заявил 15 октября на тематической конференции Al Summit.

«Мы хотим, чтобы Америка изобретала такие вещи. Или, по крайней мере, Запад», — приводит слова Шмидта организовавшая конференцию газета Politico.

Бывший главный исполнительный директор Google отметил, что единое мнение об этике искусственного интеллекта, существующее в западных странах, возможно, противоречит китайскому взгляду. Для соответствия этих этических стандартов западным «человеческим ценностям» необходимо лидерство США в данной сфере и сотрудничество с такими странами, как Канада, Великобритания, Израиль и Япония.