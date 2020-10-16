Лиссабон, , 06:12 — REGNUM Учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя и прошёл проливами в Средиземное море, миновал Гибралтарский пролив и движется в Атлантике западнее Лиссабона. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что все технические средства и системы корабля работают в штатном режиме.

«В ходе дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, принимают участие в занятиях по морской и штурманской подготовке, борьбе за живучесть корабля, несении вахт на ходовом мостике», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что на борту «Смольного» морскую практику проходят более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). В рамках похода, который начался 7 июля в Кронштадте, корабль сменил несколько составов курсантов, прошёл более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов, посетил главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в Кронштадт запланировано на конец октября.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя и прошёл проливами в Средиземное море, завершил деловой визит в греческий порт Салоники и продолжил поход вокруг Европы.

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