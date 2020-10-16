Киев, , 05:37 — REGNUM Украинский спецназ при необходимости выполнит задачу по захвату в плен глав Донецкой и Луганской Народных Республик заявил 15 октября заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью изданию «Обозреватель».

"Да, это задача, которую можно выполнить», — ответил он на вопрос о том, способны ли Силы специальных операций ВС Украины выполнять задачи с высоким уровнем сложности.

Кривонос похвастался, что похожая операция уже проводились на территории ДНР и ЛНР — в 2017 году боевики ВСУ совершили теракт, убив начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

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Ранее на Украине пригрозили использовать силы специального назначения против граждан, которые будут нарушать режим карантина.

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