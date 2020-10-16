Токио, , 05:34 — REGNUM Межправительственные переговоры о распределении расходов на содержание военных баз США на территории Японии стартовали 16 октября. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, в настоящее время стороны ведут переговоры о распределении расходов между странами на срок пять лет начиная с 2021 финансового года. Также обсуждается вариант соглашения об ассигнованиях на содержание военных баз сроком на один год.

Предполагается, что в активную стадию эти переговоры перейдут после завершения президентских выборов в США.

Напомним, что в настоящее время Япония несёт часть расходов на содержание американских военных баз на своей территории (более $1,8 млрд в 2020 финансовом году). В эту сумму, в частности, входят все коммунальные расходы и зарплата местного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, на расположенной на юго-западе Японии авиабазе морской пехоты США «Ивакуни» зафиксировали ещё один случай инфицирования новым коронавирусом.

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