Вашингтон, 16 октября 2020, 04:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его долги измеряются сотнями миллионов долларов, но отверг предположения о задолженности перед российскими кредиторами. Такие заявления он сделал 15 октября в интервью телеканалу NBC.
«Четыреста миллионов долларов (о которых сообщали СМИ — прим. ИА REGNUM) по сравнению с тем, чем я владею… — это очень небольшой процент моего состояния», — сказал Трамп.
На вопрос о том, должен ли он России, американский лидер ответил отрицательно.
«Нет, я не должен России денег», — сказал Трамп.
Ранее газета New York Times писала, что Трамп задолжал кредиторам $421 млн, однако журналисты не нашли свидетельств того, чтобы долги Трампа были связаны с Россией.
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