Амстердам, , 04:27 — REGNUM Выход России из трёхсторонних консультаций по делу о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 в 2014 году стал поводом для вызова в МИД Нидерландов российского посла в Гааге Александра Шульгина, сообщили 15 октября в пресс-службе внешнеполитического ведомства этой страны.

«Посол России был вызван сегодня в МИД Нидерландов, и эта информация была доведена до его сведения», — объяснил глава ведомства Стеф Блок в своём послании к парламенту.

Он добавил, что правительство Нидерландов уже подчёркивало, в том числе во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что придаёт важное значение этим трехсторонним переговорам.

Напомним, Россия объявила о выходе из формата консультаций с Австралией и Нидерландами по делу о катастрофе рейса MH17 в связи с неадекватными и бездоказательными обвинениями в свой адрес, которые в Гааге прикрывают защитой прав родственников жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: Нидерланды «глубоко сожалеют» из-за отказа России от консультаций по MH17