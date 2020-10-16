, 09:25 — REGNUM Министр внутренних дел самопровозглашенного Косово Агим Велиу 15 октября провел телефонные переговоры с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Журналисты отмечают, что Велиу поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Косово, в особенности МВД и полиции республики.

Турецкий министр заявил, что его страна готова продолжать поддерживать Косово при вступлении в международные институты и присоединении к международным механизмам обеспечения безопасности.

В пресс-релизе МВД Косово говорится, что министры договорились в ближайшее время расширить сотрудничество с целью укрепления межгосударственных институтов по обеспечению верховенства права и порядка.