Приштина, , 22:45 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа 15 октября провел встречу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком. Темой обсуждения на встрече сталои переговоры между Сербией и Косово, ныне сбавившие темп из-за противоположных позиций сторон по вопросу о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Мустафа подчеркнул важность заключения всеобъемлющего соглашения между Косово и Сербией, поскольку оно обеспечит региональную стабильность и позволит Косово продвинуться на пути евроатлантической интеграции.

При этом политик подчеркнул, что диалог между Сербией и Косово должен завершиться взаимным признанием.

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