Приштина, , 10:23 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 15 октября провела видео-конференцию с заместителем премьер-министра и одновременно главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Яссимом Аль Тани.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Харадинай-Стублка поблагодарила катарского коллегу за постоянную экономическую поддержку со стороны Дохи и за политическую поддержку процессов вступления Косово в международные организации.

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Политики отметили продвижение двусторонних отношений после открытия посольства Косово в Катаре и договорились о скором подписании ряда соглашений:

Мелиза Харадинай-Стубла Открытие нашего посольства в Дохе в 2019 году является выражением высокой готовности к продвижению наших двусторонних отношений. Поэтому мы с моим коллегой из Катара сегодня договорились о завершении многих двусторонних соглашений в сферах экономики, торговли, консульской службы, культуры, которые на данный момент находятся на стадии обсуждения.

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