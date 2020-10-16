Приштина, 16 октября 2020, 10:23 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 15 октября провела видео-конференцию с заместителем премьер-министра и одновременно главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Яссимом Аль Тани.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Харадинай-Стублка поблагодарила катарского коллегу за постоянную экономическую поддержку со стороны Дохи и за политическую поддержку процессов вступления Косово в международные организации.
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Политики отметили продвижение двусторонних отношений после открытия посольства Косово в Катаре и договорились о скором подписании ряда соглашений:
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