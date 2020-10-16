Джаковица, , 10:39 — REGNUM В субботу, 10 октября, сербский священник родом из окрестностей Белграда вместе с двумя друзьями забрался на крышу древней сторожевой башни, стоящей на возвышении неподалеку от косовской деревни Кошара в муниципалитете Джаковица, и сорвал установленный там в 1999 году албанский флаг. Произошедшее было снято на видеокамеру и выложено в интернет.

Новость попала в косовские СМИ из сербских только 15 октября. Священник рассказал, что он сорвал флаг из-за эмоций, вызванных воспоминаниями о героях из Кошары и выводе армии Югославии из самопровозглашенного Косово.

Произошедшее вызвало возмущение у албанцев, в особенности у организации ветеранов борьбы УЧК (алб. Освободительная армия Косово. В Сербии признана террористической организацией. Вела борьбу против Югославии, которая из мелких террористических операций со временем вылилась в настоящую войну. Выходцами из УЧК являются президент и ряд глав политических партии Косово — ИА REGNUM).

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