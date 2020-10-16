Брюссель, , 03:47 — REGNUM Евросоюз готов вести диалог с Россией на прежних условиях, но не отступит от своих принципов по части борьбы с химическим оружием, заявил 15 октября журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

«Я по-прежнему верю в путь прозрачного и требовательного диалога с Россией», — сказал он.

По словам Макрона, Россия является соседом Евросоюза, однако это не означает, что европейские страны должны предать «свои принципы» в вопросах химоружия. Он также выразил поддержку властям Германии по вопросу введения антироссийский санкций из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Напомним 12 октября главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе приняли политическое решение о необходимости введения точечных санкций. По сообщениям в СМИ, они коснулись шестерых граждан России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

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