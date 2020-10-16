Приштина, , 22:09 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ныне являющейся формальным лидером правящей коалиции) Иса Мустафа 15 октября опубликовал полученное им в 2015 году письмо Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини по вопросу о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме говорится, что данная Ассоциация не будет иметь исполнительных компетенций.

Письмо было опубликовано Мустафой незадолго до встречи со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

В Контексте наших дискуссий об учреждении Ассоциации/Сообщества муниципалитетов с сербским большинством, я хочу подтвердить, что в Евросоюзе существует понимание, что Ассоциация/Сообщество — в соответствии с первым соглашением и косовскими законами — не рассматривается как третий уровень управления и не будет иметь исполнительных полномочий. Евросоюз, при реализации своей роли как посредника в диалоге Приштины и Белграда будет продолжать следить за соблюдением и реализацией обеими сторонами Первого соглашения и других соглашений, достигнутых в диалоге» . Иса Мустафа 24 августа 2015 года, за день до подписания Соглашения об общих принципах/Ключевых элементах соглашения об ассоциации Высокая представительница ЕС Федерика Могарини отправила мне письмо с таким содержанием: «

По словам Мустафы, ранее он не публиковал данного письма, поскольку считал обвинения оппозиции «необоснованными». Заявления Мустафы стали оскорбительными для оппозиции. По сути они являются подготовкой к тому, чтобы пойти навстречу Сербии по вопросу о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово под тем предлогом, что если такая Ассоциация не будет иметь исполнительных полномочий, ее создание не будет противоречить унитарному характеру Косово.

Напомним, Брюссельские соглашения, предполагающие создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово были подписаны премьер-министрами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Ивицей Дачичем в 2013 году при посредничестве Евросоюза. Через два года, когда пост премьер-министра занял Иса Мустафа, было подписано дополнительное соглашение. Тем не менее Конституционный суд признал создание Ассоциации сербских муниципалитетов неконституционным, а потому эти положения Брюссельских соглашений остаются нереализованными до настоящего момента. Однако в сентябре 2020 года президент Косово Александр Вучич заявил, что диалог между Косово и Сербией не продолжится на высоком уровне, пока Косово не проявит готовности продолжить обсуждение создания Ассоциации.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти под давлением общественности заявил, что вопрос об Ассоциации закрыт. Однако через пару недель продолжил свою мысль: «Вопрос об Ассоциации закрыт. Она не будет иметь исполнительных полномочий», что по сути означает согласие на создание Ассоциации.

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