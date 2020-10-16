Брюссель, , 22:15 — REGNUM Министр торговли и промышленности Косово Весель Красничи 15 октября прибыл в Брюссель с официальным визитом. Там косовский политик в сопровождении посла Косово в Бельгии Астрита Земая встретился с директором ЦЕФТА (Центрально-европейской ассоциации свободной торговли) Эмиром Джикичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили влияние пандемии на торговлю, торговые барьеры и обязательства, вытекающие из договора о ЦЕФТА, подписантами которого являются все страны Западных Балкан, кроме Хорватии, уже вступившей в Евросоюз.

В ходе беседы Красничи подчеркнул, что Сербия не выполняет свои обязательства по ЦЕФТА, применяя торговые отношения в отношении косовских товаров. Также политик потребовал сменить наименование УНМИК Косово (администрация ООН в Косово) на конституционное название края Республика Косово, что, естественно, неприемлемо для Сербии и Боснии и Герцеговины, не признающих Косово. Также политик обратился к руководству ЦЕФТА с требованием оказать давление на Белград, с целью обеспечить свободное движение косовских товаров через Сербию (с использованием символики Республики Косово).

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